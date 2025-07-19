شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلى إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن وتسبب فى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة.

وكشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى أن جماعة الحوثى فى اليمن أطلقت 59 صاروخًا باليستيًا وما لا يقل عن 15 طائرة مسيّرة هجومية باتجاه أهداف إسرائيلية، وذلك منذ استئناف العمليات العسكرية فى قطاع غزة.

وتشير التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن وتيرة الهجمات اليمنية لم تتراجع رغم الضربات الأمريكية والبريطانية المتكررة على مواقع الحوثيين، في ظل تزايد التوتر فى المنطقة وامتداد رقعة المواجهة إلى ساحات إقليمية متعددة.