شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الصناعية فى الجيزة للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة عن الحدود الدنيا للقبول مدارس الثانوي الصناعي، وذلك بالتزامن مع انطلاق التقديم للصف الأول الثانوي للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) من خلال الرابط الإلكتروني للتنسيق https://tansiksec.emis.gov.eg باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.

وتسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الحدود الدنيا للقبول بمدارس الثانوي الصناعي للعام الدراسي المقبل.

- طباعة إمبابة ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 230 درجة.

- إمبابة ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى 3 سنوات 220 درجة.

- أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات 3 سنوات 230 درجة.

- الجيزة الكهربية ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 220 درجة والإعداد المهنى 215 درجة.

- طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى 3 سنوات 220 درجة.

- طباعة الهرم 3 سنوات 230 درجة.

- الجيزة ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 220 درجة.

- الميدان ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 220 درجة والإعداد المهنى 215 درجة.

- نكلا ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 220 درجة.

- وردان ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 215 درجة.

- المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين 3 سنوات 220 درجة.

- أبو رواش ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 210 درجات.

- المنوات ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة.

- الحوامدية ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة.

- فصول ملحقة على التعليم المزدوج 3 سنوات 210 درجات.

- شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 210 درجات.

- البدرشين ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 210 درجات.

- ناصر ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 215 درجة.

- العياط ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة.

- طهما ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 200 درجة.

- الصف ثانوى صناعى للتأسيس العسكرى بنين 3 سنوات 210 درجات.

- الصف ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 210 درجات.

- الصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة 3 سنوات 200 درجة والإعداد المهنى 195 درجة.

- الشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين 3 سنوات 215 درجة والإعداد المهنى 205 درجات.

- أطفيح ثانوى صناعى بنات 3 سنوات 215 درجة.

- الكداية ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 210 درجات والإعداد المهنى 205 درجات.

- القبابات ثانوى صناعى مشترك 3 سنوات 210 درجات.

- الباويطى 3 سنوات 185 درجة.

- المناجم ثانوى صناعى بنين 3 سنوات 175 درجة.

- 6 أكتوبر الفنية المتقدمة ( الحى 4 ) 220 درجة.

- البرمبل الثانوية الصناعية المتقدمة المشتركة 210 درجات.