شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. انتهاء التصحيح اليوم وهذا موعد إعلان النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم أعمال تصحيح أوراق امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم السبت، لتبدأ بعدها أعمال الرصد والمراجعة والتي تستمر نحو 10 أيام، ليتم إعلان النتيجة آواخر شهر يوليو الجارى. أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية انطلقت يوم الأحد الماضى، ويشارك فيها 22399 معلمًا، للتصحيح في 16 مركزًا على مستوى الجمهورية، وهى: (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).

وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، زيارات تفقديَّة لمراكز التصحيح على مستوى الجمهوريَّة؛ حيث تفقَّد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد، مركز تصحيح الأقصر، وقنا وسوهاج، وخلال جولاته، شدَّد الشيخ أيمن عبد الغني على أن أعمال التصحيح أمانة عظيمة تتعلَّق بمستقبل الطلاب، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يولي مرحلة التصحيح عناية فائقة؛ حيث يتم التنبيه بشكل مستمر على ضرورة الالتزام بمعايير الدقة والعدل والانضباط، مع مراعاة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية عدد من الأخطاء التي قد تعرض المصححين والمراجعين للمسائلة القانونية، وهى ترك جزئيات من السؤال دون تصحيح، وأن تكون درجة السؤال من الداخل خلاف الدرجة المنقولة على المرأة (غلاف البوكليت)، أو تجميع جزئيات السؤال خطأ، أو أن الإجابة تكون صحيحة ومطابقة للنموذج ، ويعطى المقدر نصف الدرجة المقررة ظلما، أو ان تكون الإجابة صحيحة إلا أنها غير مطابقة للنموذج ، ويعتبرها المقدر خطأ ، ولم يعطها درجات ظلما، علما بأن نماذج الإجابة استرشادية لذا يحب على المقدر أن يكون ملما بجميع الإجابات الصحيحة والمحتملة لكل جزئية.

ومن الأمور التي تعرض للمسائلة القانونية هو أن تكون إجابة بعض الجزئيات موجودة في المسودات، ولم يبحث عنها المقدر، ولم يكتشفها المراجع العددي أو الفني، ويحذف درجات السؤال الإجباري خطأ.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة بجميع محافظات الجمهورية، من بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 بالقسم الأدبي، بواقع 60,147 طالبًا و40,567 طالبة.