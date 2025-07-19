شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر والسعودية ترفضان أى محاولات للمساس بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى العدد المطبوع الصادر اليوم السبت، مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها "مصر والسعودية ترفضان أى محاولات للمساس بالعلاقات الثنائية"، واستعدادات الأحزاب والقوى السياسية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.



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