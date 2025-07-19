شكرا لقرائتكم خبر عن اختلاف موعد بدء صوم العذراء بالطوائف المسيحية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب شهر أغسطس، يبدأ الأخوة المسيحيون في الاستعداد لصوم السيدة العذراء مريم، حيثُ لا يصوم المسيحيين جميعًا في يوم واحد، بل تختلف كل طائفة لأخرى عن موعد بدء الصوم.

وفي هذا العام، تحتفل كل من كنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة الكاثوليكية بعيد انتقال السيدة العذراء مريم في السبت 15 أغسطس، بعد صوم يمتد لـ15 يومًا بدءًا من يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، في حين تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم العذراء يوم الخميس الموافق 7 أغسطس، وتختتمه يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025، وفقًا للتقويم القبطي المعتمد لديه.

ويعود سبب الاختلاف في الكنيسة الكاثوليكية فقط إلى اختلاف التقويم الكنسي المستخدم، فبينما تعتمد هي وكنيسة الروم الأرثوذكس على التقويم الغربي (الجريجوري)، فإن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعتمد التقويم القبطي، الذي يحدد الصوم من 1 مسرى وحتى 15 مسرى سنويًا، دون تغيير.

فيعتبر صوم السيدة العذراء مريم، أحد أهم الأصوام المحببة عند الشعب المسيحي في مصر، وتحديدًا في الكنائس القبطية والروم الأرثوذكس والكاثوليكية، وبينما تتوحد الطوائف في محبة "أم النور"، يختلف توقيت الصوم وموعد العيد من كنيسة لأخرى، ليس بسبب اختلاف العقيدة، بل لاختلاف التقويم المُعتمد في كل منها.