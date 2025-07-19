شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة: إجراءات مشددة لتقليل الولادات القيصرية غير المبررة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتقليل الولادات القيصرية غير المبررة وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم استراتيجية الوزارة لتحسين صحة الأم والطفل.

وأضافت أهمية تعزيز الصحة الإنجابية عبر وسائل المباعدة بين الولادات، تقليل الولادات القيصرية غير الضرورية من خلال تطبيق الدلائل الإرشادية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، وتحسين جودة الرعاية لخفض وفيات حديثي الولادة.

ودعت إلى إنشاء غرف مشورة بالمستشفيات الخاصة، وتطبيق معايير «روبسون» لتحديد الحالات المناسبة للولادة القيصرية، مع إصدار إحصائيات دقيقة ومراجعة السجلات لضمان الالتزام العلمي.