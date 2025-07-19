شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: انطلاق المسابقة الأولى فى التلاوة القرآنية للمشتركين بالمراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق المسابقة الأولى في تلاوة القرآن الكريم، للمشتركين في مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة التابعة للوزارة، وذلك حرصًا منها على نشر الثقافة القرآنية الصحيحة، وتعليم قواعد النطق السليم والأداء المتقن، بما يعين على حسن التلاوة والتدبر والفهم.

تأتي هذه المسابقة في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية في خدمة كتاب الله العزيز، وانطلاقًا من الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف في العناية بخدمة القرآن الكريم وأهله من خلال الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم.

وتهدف المسابقة إلى:

١- تشجيع المنتسبين للمراكز على حفظ كتاب الله تعالى وإتقانه.

٢- تحفيز المتعلمين على الالتزام بقواعد التجويد والنطق الصحيح.

٣- إبراز النماذج المتميزة في التلاوة داخل المراكز.

٤- ترسيخ حب القرآن الكريم سلوكًا ومنهج حياة.

شروط المشاركة:

١- أن يكون المتسابق من المنتظمين في أحد مراكز تلاوة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف.

٢- الالتزام بالمواعيد المحددة للمراكز.

٣- اجتياز اختبارات التلاوة مع أحكام التجويد.

جوائز المسابقة:

١- منح إجازة معتمدة في التلاوة القرآنية للمتقنين، وذلك من خلال القائمين على مراكز التلاوة.

٢- جوائز مالية للمتميزين.

جدير بالذكر، أن هذه المراكز يقوم عليها عدد من القراء المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون، وهي تقوم على عقد حلقات تعليم التلاوة يومين في الأسبوع، مع منح من ينتظم في هذه الحلقات - عند اجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة - إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة، مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلَّم على يديه.

وعلى السادة القراء القائمين على مراكز التلاوة موافاة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف بنتيجة الاختبارات التمهيدية خلال أسبوع من تاريخه؛ تمهيدًا لعقد الاختبار المركزي النهائي.