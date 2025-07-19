شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة العام الدراسى 2026.. مواعيد الدراسة وعدد أيام الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الترم الثاني بالخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل، حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 7 فبراير، 2026 ويكون إجمالي عدد أيام الدراسة 18 أسبوعاً بواقع 90 يوما مطروح منها 6 أيام إجازات رسمية ليكون 84 يوماً دراسة فعلية.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجازات والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني 2026 كالتالي:

- عيد الفطر المبارك بدءًا من يوم السبت 21 مارس 2026.

- الاختبار الشهري الأول من 25 مارس لـ 3 إبريل.

- عقد اللقاء التشاوري الأول أولياء الأمور يوم 8 إبريل.

- شم النسيم الاثنين الموافق 13 إبريل 2026.

- تنفيذ البرنامج العلاجي لوحدات الفصل الدراسي الثاني (تقييم الفرصة الثالثة) بمدارس الجدارات مع استمرار الدراسة بالمدارس الفنية الأخرى التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي من 20 إبريل إلى22 إبريل.

- عيد تحرير سيناء السبت 25 إبريل.

- عيد العمال الجمعة 1 مايو.

- تنفيذ زيارة التحقق الخارجي الثانية بمدارس الجدارات الاختبار الشهري الثاني من26 إبريل إلى 30 إبريل.

- عقد اللقاء التشاوري الثاني لأولياء الأمور يوم 7 مايو .

- 2 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل المدارس التعليم الفنى (جدارات).

- التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع (عملي) - أنشطة - مستوى رفيع - لغة ثانية) من11 مايو لـ 13 مايو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من 16 مايو وحتي 24 .

- عيد الأضحي المبارك بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026.

- بدء التجهيز لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة أنواعها الأحد الموافق 32 مايو امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل المدارس التعليم الفني (جدارات).

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية من 6 يونيو إلى 11 يونيو.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة اعتباراً من يوم 20 يونيو.

- الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي مستمرة أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصفين الأول والثاني الثانوى.