شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد المجلس 32 من قراءة كتاب "الروض الأنف فى شرح السيرة النبوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها الدعوية والعلمية بعقد المجلس الثاني والثلاثين من مجالس الإقراء في عدد (97) مسجدًا، بدءًا من اليوم السبت 19 يوليو 2025م حتى الجمعة 25 يوليو 2025م، عقب صلاة العشاء، ويتناول المجلس قراءة كتاب "الروض الأنف في شرح السيرة النبوية" للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (المتوفى: 581هـ)، حيث يبدأ المجلس من موضوع: "قصة أبي جهل والإراشي"، وذلك في (79) مسجدًا، إلى جانب (18) مسجدًا تُقرأ فيها كتب علمية أخرى.

ويأتي تنظيم هذه المجالس في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وحرصها على تعظيم الاستفادة من مجالس الإقراء بالمساجد، وفي إطار تنفيذ محاور الخطة الدعوية للوزارة، ومنها: مواجهة مظاهر التطرف اللاديني والتراجع القيمي، واستعادة وبناء الشخصية الوطنية المصرية من منطلق ديني رشيد.