شكرا لقرائتكم خبر عن %93 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لمواجهة جرائم ومخالفات قائدى التوك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لمواجهة جرائم ومخالفات قائدى التوك توك والدراجات النارية؟، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لمواجهة جرائم ومخالفات قائدى التوك توك والدراجات النارية. وأيد 93% من القراء تكثيف الحملات لمواجهة جرائم ومخالفات قائدى التوك توك والدراجات النارية، بينما رأى 7% من القراء تكثيف الحملات لمواجهة جرائم ومخالفات قائدى التوك توك والدراجات النارية.

نتيجة الاستطلاع

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