شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة إسرائيلية جديدة.. 30 شهيدا و70 مصابا من منتظرى المساعدات برفح والان مع تفاصيل الخبر

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مجزرة جديدة في حق المجوعين في قطاع غزة، حيث قتلت نحو 30 شخصا فضلا عن نحو 70 مصابا، قرب مركز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوبي القطاع المحاصر منذ أكتوبر 2023، بحسب ما أعلن مجمع ناصر الطبي اليوم السبت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص صوب المواطنين المجوعين قرب مركز المساعدات التابع للشركة الأمريكية الإسرائيلية شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد نحو 30 مواطنا وإصابة 70 آخرين على الأقل.

وأعلن المكتب الحكومي في قطاع غزة، ارتفع عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية في قطاع غزة إلى 69 طفلاً، فيما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن نقص الغذاء والدواء 620 مريضاً، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل وغياب أي تدخل فعّال لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

كما استشهد 7 مواطنين، الجمعة، في قصف مدرسة تؤوي نازحين، وفي إطلاق نار على منتظري المساعدات في قطاع غزة، واستشهد 3 مواطنين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين بحي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة.

كما استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة الجسر قرب قرية المغراقة وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن مواطنين استشهدا، وأصيب آخرون عقب استهداف الاحتلال تجمعات الفلسطينيين قرب نقطة توزيع للمساعدات، على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون عقب قصف الاحتلال خيمة نازحين في الحي الياباني غرب خان يونس جنوب القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال بالطيران المسير، خيام نازحين شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.