متخصصة فى الذكاء الاصطناعى.. شروط التقدم لمدرسة أبدا الوطنية للتكنولوجيا

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وشروط التقدم على مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية بمدينة بدر بالشراكة مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات، موضحة أن مدة الدراسة 3 سنوات الدراسة.

التخصصات: الذكاء الاصطناعى في الهندسة وتحليل البيانات.

ـ مميزات الدراسة بمدرسة ابدأ: الدراسة في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط وتواكب التطور التكنولوجي وتطبق معايير الجودة العالمية وتوفير الزي المدرسي وملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع الطلاب وتوفير فرص تدريب ميداني للطلاب بالمناطق الجغرافية المحيطة

المنهج الدراسى: العلوم الأساسية والثقافية العلوم الفنية في مجال التخصص نظري – عملي"، مع توفير اعتماد دولى، مع توفير برنامج ارشاد وتوجيه وتتبع وظيفي لجميع الخريجين ,مساعدة الخريجين في إيجاد وظيفة داخل وخارج . مصر .

ـ شروط التقديم والقبول:

أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

. أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2024 - 2025 .

. لا يقل المجموع عن 240 درجة .

. أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي ، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة

. يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - السويس .

التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي

. أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2025 .

مدرسة أبدا الوطنية للتكنولوجيا التتطبيقية

تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز، وذلك للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث يتاح التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة من الجمعة الموافق 11 يوليو 2025 وحتى يوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025.

وتؤكد الوزارة أن عملية اختيار الطلاب تخضع لمعايير دقيقة وشروط محددة لضمان اختيار الكفاءات المناسبة، وتشمل هذه الشروط الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية.

وتشير الوزارة إلى أن هذه المدارس تتميز بتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث التطورات العالمية، مما يُسهم في تمكين الطلاب من الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، كما تتيح هذه المدارس للطلاب العديد من المميزات، من بينها تدريبات عملية، وشخصية، وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب ممارسة الأنشطة الفنية، والثقافية، والرياضية.

وتؤكد الوزارة أن التعليم الفني التكنولوجي يشهد نقلة نوعية هذا العام، حيث تم زيادة عدد المدارس والتخصصات الجديدة، وربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل، ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر، فضلًا عن الشركاء الصناعيين في مختلف المجالات.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من هذه المدارس تم تطويرها لتكون مدارس خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية وتطبق أنظمة ترشيد الطاقة، كما تم تحويل العديد منها إلى مدارس ذكية مزودة ببنية تحتية فنية وتكنولوجية متطورة، وتعمل بأنظمة رقمية متكاملة.

كما تشير الوزارة إلى أن التقديم يتيح هذا العام للطلاب الاختيار من بين مجموعة من التخصصات المستقبلية التي تلبي احتياجات سوق العمل، ومنها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تركيبات وصيانة منظومة الطاقة الشمسية، والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية، وتخصص الكهرباء، وسلاسل الإمداد والتوريد.

ويمكن للطلاب التقدم من خلال الرابط التالى" https://dualedu.moe.gov.eg/loginWithMsSucess