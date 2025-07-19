شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس ومؤسس شركة "إزري" العالمية التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع جاك دانجرموند، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Esri العالمية، وذلك على هامش مشاركة وزيرة التنمية المحلية فى مؤتمر مستخدمي ( Esri ) والذى يعقد فى مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتسلم جائزة ( SAG ) لعام 2025 للإنجاز المتميز فى نظم المعلومات الجغرافية عن مبادرة الوزارة " أطلس المدن المصرية ".

حضر اللقاء الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وعدد من ممثلى شركة (إزري) العالمية.

وخلال الاجتماع، أكدت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تقود واحدة من أوسع عمليات التنمية المكانية والاقتصادية في عدد كبير من القرى والمدن المصرية مما يتطلب أدوات معرفية وتكنولوجية متقدمة تضمن اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات والمعلومات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن نظم المعلومات الجغرافية لم تعد مجرد أدوات تقنية، بل أصبحت جزءًا جوهريًا من دورة التخطيط وصنع القرار والتقييم والرصد المحلي، موضحة أن شركة Esri تُعد شريكًا استراتيجيًا قادرًا على دعم الوزارة في بناء بنية معرفية متكاملة لإدارة التنمية على المستوى المحلي والوطني.

وتطرقت د.منال عوض خلال اللقاء إلى مشروع “ أطلس المدن المصرية”، باعتباره منصة وطنية تعتمد على بيانات مكانية لرصد مؤشرات الأداء الحضري، وقياس الفجوات التنموية، ومتابعة التحولات المناخية والديموغرافية، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتطويره ليصبح منصة ديناميكية تتيح تحليلات تنبؤية، وتحديثًا دوريًا، ودعمًا لاتخاذ القرار الاستثماري والتنفيذي، عبر تكنولوجيا شركة ( Esri ) العالمية .

كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع شركة Esri في ملفات ومشروعات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية بالمحافظات المصرية مثل إدارة المخلفات الصلبة، التصدي للتعديات على الأراضي ، إدارة الأصول المحلية، ومتابعة المتغيرات المكانية .

ومن جانبه، أشاد جاك دانجرموند بما حققته وزارة التنمية المحلية من تقدم ملموس في إدماج نظم المعلومات الجغرافية ضمن خطط التنمية، مؤكدًا حرص شركة Esri على دعم جهود الدولة المصرية من خلال تقديم حلول مخصصة، وتبادل المعرفة، وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية.