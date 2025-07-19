شكرا لقرائتكم خبر عن دورات تدريبية لتوعية العاملين بقطاع البناء بالإسكندرية على إجراءات السلامة والصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مديرية عمل الإسكندرية تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت وتوعية العاملين بطرق المواجهة والوقاية.

وقال محمد كمال وكيل مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية إنه بعد الانتهاء من تدريب العاملين بقطاع الصرف الصحى في هذا الشأن، نظمت المديرية دورة تدريبية عملية ونظرية بقطاع التشييد والبناء بالتنسيق مع مجموعة تابعة لشركتين بالمحافظة، استفاد منها 30 عاملا بالشركتين.

وأوضح أن التدريب تضمن محاضرات نظرية على اجراءات السلامة والصحة المهنية فى المواقع الانشائية.. كما تضمن تدريب عملى بمعمل المحاكاة التابع لشركة اخرى والذى يشمل التعامل مع السقالات والأوناش والروافع، وكيفية استخدام مهمات الوقاية الشخصية واجراءات الاسعافات الأولية.



