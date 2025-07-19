شكرا لقرائتكم خبر عن إيبارشية المنصورة تختتم كورس المقبلين على الزواج بحضور الأنبا أكسيوس والان مع تفاصيل الخبر

شهد الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة، ختام فعاليات كورس "المقبلين على الزواج"، الذي نظمته الإيبارشية خلال الفترة الماضية، بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة، مقر المطرانية.

وجاءت مشاركة نيافته في اليوم الختامي للقاء بمثابة دعم وتشجيع للمشاركين، حيث وزع شهادات اجتياز الكورس على الحضور، وأدار حوارًا مفتوحًا معهم، استمع خلاله إلى آرائهم وانطباعاتهم حول محتوى الدورة، ومدى استفادتهم منها في إعدادهم للحياة الزوجية.

وحرصت الإيبارشية على تنظيم الكورس ضمن خطتها الرعوية لتأهيل الشباب والشابات المقبلين على الزواج، إذ اشتمل البرنامج على مجموعة من المحاضرات المتنوعة التي قدمها متخصصون في المجالات النفسية والروحية والطبية والكنسية، إلى جانب لقاءات نقاشية هدفت إلى إكساب المشاركين أدوات عملية لبناء أسرة مسيحية مستقرة قائمة على التفاهم والمحبة.

وأكد نيافة الأنبا أكسيوس، في كلمته، على أهمية الاستعداد الروحي والنفسي للزواج، مشددًا على أن الكنيسة لا تكتفي بعقد سر الزيجة فقط، بل ترافق أبناءها في جميع مراحل حياتهم، بداية من الاختيار السليم، مرورًا ببناء علاقة صحية بين الطرفين، وانتهاءً بتكوين أسرة صالحة تكون نواة لمجتمع قوي.

يُذكر أن إيبارشية المنصورة تحرص على إقامة كورسات تأهيلية بشكل منتظم للمقبلين على الزواج، في إطار سعيها لتعزيز الوعي الأسري ومواجهة التحديات المجتمعية المتزايدة التي تؤثر على استقرار الحياة الزوجية.