شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بتخريج الدفعة التاسعة من معهد الكاروز بعزبة النخل والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بالمترو بتخريج الدفعة التاسعة من معهد الكاروز للدراسات الكتابية، بعزبة النخل، حيث تم تخريج 197 خريجًا من السنة الثالثة، إلى جانب 45 خريجًا من قسم الدراسات التكميلية (الدفعة الخامسة).

وأُقيم الحفل بحضور الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل والمرج، وعدد من الآباء الكهنة، وأساتذة المعهد، والإداريين، وطلاب من جميع السنوات، ليصل عدد الحضور إلى حوالي 490 دارسًا.

وألقى الأنبا سيداروس كلمة عن أهمية دراسة الكتاب المقدس فى حياة كل خادم، ثم قام بتكريم الخريجين وتوزيع الشهادات.

وقدّم القس موسى منير، مدير المعهد، عرضًا سريعًا لأقسام الدراسة المختلفة، موضحًا أن المعهد يخدم مناطق متعددة من عزبة النخل والمرج، وأصبح منارة تعليمية وروحية للعديد من أبناء الكنيسة.