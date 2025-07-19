شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أكبر سلسلة تجارية حكومية لطرح السلع الغذائية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الاستعداد لتدشين أكبر سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى "carry on" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، وتضم ما يقرب من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية من المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبقالين التموين ومنافذ توزيع السلع المدعمة، مثل" مشروع جمعيتي" وتستهدف السلسلة التجارية توفير السلع بجودة وبأسعار مناسبة للمواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار توفير السلع والمنتجات الغذائية طوال الوقت للمواطنين.

وتعد السلسة التجارية هي لمنافذ قائمة بالفعل وتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك بقالين التموين وفروع "مشروع جمعيتى" وتهدف إلى إعادة هيكلة وتحديث منافذ البيع بالتجزئة على مستوى الجمهورية، بما يواكب المعايير الحديثة في عرض السلع والخدمات وتقديمها للمستهلكين بأسعار عادلة ومواصفات عالية الجودة ،حيث تستهدف تأهيل وتطوير 40 ألف منفذ ونقطة بيع في مختلف المحافظات، بما يشمل تحديث الشكل العام، وتطوير منظومة الإدارة والتسعير، وتطبيق التحول الرقمي في التعاملات داخل هذه المنافذ.