شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: تعزيز ثقافة العمل التطوعى وفتح فصول لمحو الأمية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جامعة حلوان العديد من المبادرات للقضاء على الأمية استهدفت المساهمة في القضاء على الأمية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى طلاب الجامعة، ودعم المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة"، وتمكين المواطنين من المهارات الأساسية للقراءة والكتابة.

وأشارت الجامعة في بيان لها إلى أن محو الأمية تعد قضية وطنية ضمن رؤية مصر 2030‪ ومن أبرز التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في مصر، وقد أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا لمواجهتها وفي هذا الإطار.

وأكدت قيامها بدور محوري في دعم المشروع القومي لمحو الأمية، وذلك من خلال تفعيل دور طلابها وأساتذتها في خدمة المجتمع، برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجهود الدكتورة ولاء محمد صلاح الدين المنسق والمشرف العام على المشروع القومى لمحو الأمية بالجامعة.

وأشارت إلى توقيعها بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتفعيل مشاركة الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية، إلى جانب فتح فصول محو الأمية وإنشاء فصول تعليمية في مناطق مثل كفر العلو، بالتعاون مع المجتمع المحلي، كذلك فتحها 5 فصول في مركز شباب واحة المنتجين بمساكن عثمان على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار التعاون والبروتوكول المبرم بين الجامعة والمؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

ولفتت إلى أن في إطار البروتوكولات ومذكرات التفاهم، ساهمت في فتح عدد من الفصول بمقر جمعية حماية البيئة من التلوث بمدينة الوحدة بطرة الأسمنت كأحد مساهمات الجامعة في حل المشكلات المجتمعية بالمناطق المحيطة بالجامعة، هذا بالإضافة إلى تدريب الطلاب لتمكينهم من المشاركة الفعالة في المشروع من خلال تنظيم ورش عمل لتأهيل الطلاب على طرق تعليم الكبار، وتزويدهم بالمهارات التربوية اللازمة، وعقد دورات عن تأهيل معلمي فصول محو الأمية، وكذلك إطلاق حملة توعوية بعنوان "أسبوع محو الأمية" داخل الكليات والمجتمع المحيط، تضمنت الحملة سلسلة من ورش العمل التوعوية والمحاضرات التثقيفية والجلسات التدريبية للطلاب المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية، إلى جانب توزيع مطويات توعوية.

وأكدت الجامعة تنظيمها قوافل تنموية، ومشاركتها في القوافل التي تقام ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتقديم خدمات تعليمية وصحية توعوية، فضلًا عن تعاونها مع فروع الهيئة العامة لتعليم الكبار في عقد عدد من الامتحانات الفورية للمواطنين الذين لديهم بعض مهارات القراءة والكتابة والحساب ولكن ليس لديهم شهادات تعليمية، وذلك أثناء القوافل الشاملة التى تقوم بها الجامعة في المناطق الأكثر احتاجاً، كذلك المشاركة في احتفالات الهيئة باليوم العالمي لمحو الأمية.

وأشارت إلى إطلاقها عددًا من المسابقات لتحفيز الطلاب منها مسابقة الطالب الأعلى إنجازًا، وعقدت عدد من ورش عمل عن استراتيجيات وطرق تعليم الكبار، وندوة تثقيفية عن محو الأمية مسئولية مجتمعية، وأخرى بعنوان معا ضد الأمية.

ولفتت إلى أن جهودها في مجال محو الأمية أسفرت عن محو أمية الآف من المواطنين، مشاركة طلابية واسعة من مختلف الكليات، خاصة كليات التربية والخدمة الاجتماعية والآداب، ورفع مستوى الوعي بأهمية التعليم في المناطق المهمة، تعزيز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى الطلاب ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الجامعة استمرارها في دعم مبادرة محو الأمية وتوسيع نطاقها الجغرافي، وتقديم حوافز إضافية للطلاب المشاركين، مثل تخفيض مصروفات المدينة الجامعية، تكريم الطلاب الأعلى إنجازًا في مشروع محو الأمية بحفلات التخرج، بالإضافة إلى الاشتراك في الرحلات التى تقوم بها الجامعة، الإعفاء من الخدمة العامة للمشاركين بمحو أمية 8 أميين وفقا للقانون رقم (76) لسنة 73 بشأن الخدمة العامة للشباب وبعد موافقة وزير التضامن الاجتماعي، كذلك توثيق التجارب الناجحة ونشرها كنماذج ملهمة، حيث تُجسد جهود جامعة حلوان في محو الأمية نموذجًا ناجحًا لتكامل دور التعليم العالي مع قضايا المجتمع. ومن خلال هذه المبادرات، تؤكد الجامعة التزامها بدورها الوطني والتنموي، وتسهم بفاعلية في بناء مجتمع أكثر وعيًا ومعرفة.