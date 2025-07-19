شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تقيم صلوات تجنيز شيخ كهنة إيبارشية لندن والبابا تواضروس يقدم التعزية والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت بكنيسة القديس مار مرقس الرسول بلندن، صلوات تجنيز شيخ كهنة إيبارشية لندن، وكاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بلندن، الأب الفاضل القمص أنطونيوس ثابت، عن عمر بلغ 87 سنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لما يقرب من ٥٣ سنة.

وأجرى قداسة البابا تواضروس الثاني اتصالاً هاتفيًّا بنيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، فور علمه بنياحة القمص أنطونيوس ثابت، قدم خلاله التعزية في رحيل هذا الأب المبارك، وطلب قداسته نقل تعزياته لمجمع كهنة لندن ولأسرة الأب الجليل المتنيح.

سطور من حياة الأب الجليل الراحل:

• ولد المهندس سمير ثابت شنودة عام ١٩٣٨.

• حصل على بكالوريوس الهندسة الزراعية عام ١٩٦٠. ⁠

• ⁠خدم بمدارس الأحد بكنيسة السيدة العذراء محرم بك، بالإسكندرية.

• اتخذه القديس البابا كيرلس السادس تلميذًا وشماسًا خاصًا له بعد رهبنة الشماس سليمان رزق (المتنيح الأنبا مينا آڤا مينا)

• ⁠عينه مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث عضوًا باللجنة العليا للتربية الكنسية عن مدينة الإسكندرية.

• سيم قسًا يوم 12 يناير 1973 على الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، باسم القس أنطونيوس، بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث، واختاره سكرتيرًا خاصًا لقداسته في نفس يوم سيامته.

• نال رتبة القمصية يوم 26 يونيو 1975 وعَيَّنه قداسة البابا شنودة الثالث، وكيلاً عامًا للبطريركية بالإسكندرية.

• أوفده قداسة البابا شنوده الثالث للخدمة في كنيسة القديس مار مرقس بلندن عام 1980.

• خدم خدمة المذبح المتنقل في أنحاء أوروبا: ليڤربول - برمنجهام - مانشيستر - أيرلندا - إسكتلندا - بلفاست وغيرها من المدن.

• خدم خدمات جليلة للخدمة الرعوية والإدارية والمعمارية لبطريركية الإسكندرية وله فيها أبناء وتلاميذ كثيرون.

• خدم المقيمين في بريطانيا خدمات جليلة وكذا الوافدين إليها للدراسة والإقامة وأيضًا للعلاج.

صلى صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة، أصحاب النيافة الأنبا انجيلوس أسقف لندن، والأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمالي شرق إنجلترا، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية، والأنبا إرميا الأسقف العام، والعديد من الآباء الكهنة وأعداد كبيرة من الشعب.

كما حضر الصلوات السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والسفير محمد أبو الخير القنصل العام، واللواء أركان حرب هشام سلطان الملحق العسكري بالسفارة المصرية بلندن، والبروفيسور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي.



