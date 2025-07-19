وزيرة التنمية المحلية تناقش خلال مؤتمر دولى بأمريكا تطوير تطبيقات ذكية لتحسين الخدمات

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عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، سلسلة من اللقاءات المهمة مع فريق شركة Esri العالمية، وعدد من مستخدمى تطبيقاتها الذكية من مختلف دول العالم، وذلك فى إطار تعزيز التعاون بين الجانبين لتوظيف التكنولوجيا المكانية فى دعم جهود التنمية المحلية وتحقيق العدالة المكانية فى مصر.



جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة التنمية المحلية فى مؤتمر مستخدمى ( Esri ) والذى يعقد فى مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى وعدد من ممثلى شركة (إزري) العالمية .



وخلال الاجتماعات، استعرضت د.منال عوض جهود الوزارة فى تطوير منظومة متكاملة لتخطيط وتوزيع ومتابعة الاستثمارات العامة والمشروعات القومية، من خلال استخدام التطبيقات الجغرافية الذكية ، وأكدت أهمية التوسع فى استخدام هذه الأدوات، لضمان توجيه الاستثمارات بكفاءة نحو أولويات التنمية المحلية، وتحقيق التكامل بين المشروعات، وقياس مؤشرات الأداء التنموى بشكل دقيق وشفاف.



وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع Esri على تطوير تطبيق إلكترونى متكامل، يتيح تتبع تنفيذ المشروعات فى مختلف القطاعات (سواء فى مراحل التنفيذ أو التشغيل أو الصيانة)، ويضمن تحقيق أفضل استغلال للموارد، وربط الاستثمارات العامة بخطط التنمية المحلية بشكل مباشر.



كما شهدت اللقاءات استعراض تجربة دولية رائدة فى استخدام التطبيقات الذكية عبر الهاتف المحمول لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين، بدءًا من تقديم الطلب، مرورًا بتقديم الخدمة، وانتهاءً بقياس مدى رضا المواطن عن أدائها ، وعلقت الوزيرة على أهمية هذه التطبيقات، خاصة أنها تتيح ربط تقديم الخدمة بالموقع الجغرافى الفعلي، مما يسهم فى تحسين التخطيط وتوجيه الموارد بدقة.

كما أكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تمتلك بالفعل تطبيقات حكومية تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع شركة ازرى العالمية للربط الجغرافى بين هذه الخدمات وخريطة توزيعها لضمان التكامل بين تقديم الخدمة وموقعها وتقييم المواطن لها.



وفى سياق متصل، تناولت الاجتماعات مشروعًا جديدًا للتخطيط العمرانى التشاركي، يهدف إلى إشراك جميع شركاء التنمية فى عملية اتخاذ القرار التخطيطي، بما يشمل المواطنين، والقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية ، حيث أكدت د.منال عوض أن هذا التوجه يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة إشراك أصحاب المصلحة فى التخطيط للمشروعات القومية.



ويعتمد المشروع على تطوير تطبيق إلكترونى يتيح مشاركة الآراء المجتمعية عبر خريطة تفاعلية، بما يساعد فى تحديد الاحتياجات الحقيقية لكل منطقة، ويقلل من تكلفة التنفيذ، ويعزز كفاءة المشروعات، ويضمن حسن استغلال المال العام.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية اللقاءات بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع استخدام التكنولوجيا الذكية فى تطوير آليات التخطيط العمراني، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتقديم الخدمات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز ثقة المواطن فى أداء الحكومة.



وزيرة التنمية المحلية تناقش خلال مؤتمر دولى بأمريكا تطوير تطبيقات ذكية لتحسين الخدمات



وزيرة التنمية المحلية تناقش خلال مؤتمر دولى بأمريكا تطوير تطبيقات ذكية