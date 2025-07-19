شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في لقاء رابطة الكليّات والمعاهد اللّاهوتيّة بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدىالسبت، 19 يوليو 2025 01:12 م
شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في لقاء رابطة الكليّات والمعاهد اللّاهوتيّة بالشرق الأوسط "A.T.I.M.E"، وذلك بدار سيدة السلام، بمساكن شيراتون.
وحضر اللقاء الأب أندراوس فهمي، عميد الكلية العلوم اللاهوتية، بالسكاكيني، والأب بطرس يوسف، أحد الآباء المكونين بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.
وهدفت مثل هذه الاجتماعات إلى ترسيخ الروح المسكونيّة، وتقريب المسافات بين طلّاب اللّاهوت من مختلف الكليّات.
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