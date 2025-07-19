شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستعيد زخارف عمارة "تيرينج" التراثية بالعتبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن أعمال تطوير عمارة "تيرينج" التراثية بـ العتبة والتى تقوم بها المحافظة قاربت على الانتهاء لتستعيد العاصمة واحدة من أجمل مبانيها التراثية المميزة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن محافظة القاهرة تمكنت من استعادة معالم المبنى بالاستعانه بصوره القديمة، وتم استكمال الزخارف والحليات والرخام والكرانيش والفورم المفقودة، وتم ترميم القبة، واستعدال الكرة الحديدية المميزة لأعلى المبنى ، ورفع كفاءة مجسم الكرة الأرضية والتماثيل الأربعة التى تحمله واستكمال الزجاج الخاص بها بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى.

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أزالت كافة التعديات والبروزات من العقار ، وجاري ترميم واجهات المحلات أسفله.

وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية رفع كفاءة وطلاء واجهات المبانى الموجودة فى محيط المبنى والتى تتميز بطراز معماري، لتناسب الشكل الحضارى والجمالى والهوية البصرية للمنطقة.

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع تطوير منطقة العتبة يمثل فرصة لجمع الأصالة مع الحداثة، من خلال الحفاظ على التراث الثقافى وتعزيز البيئة الحضارية، بما يعيد للمنطقة مكانتها التاريخية ويحقق طموحاتها فى السياحة والاقتصاد.



محافظة القاهرة تستعيد زخارف عمارة تيرينج التراثية بالعتبة



محافظة القاهرة تستعيد زخارف عمارة تيرينج التراثية بالعتبة