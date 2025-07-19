شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة أحلام الأجيال لدمج أنشطة وبرامج كبار السن والأبناء بمؤسسات الرعاية بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة دمياط تنفيذ المرحلة الأولى من النسخة الثالثة لمبادرة أحلام الأجيال لدمج أنشطة وبرامج كبار السن والأبناء بمؤسسات الرعاية بدمياط ،بحضور جمال زين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط وفريق عمل المديرية ،تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

وشارك باللقاء 80 مسنا ومسنة و60 طفلاً وطفلة من دور الرعاية، حيث تخلل اللقاء، تنفيذ مجموعة كبيرة من الأنشطة التشاركية بين المسنين والأطفال والمتطوعين ومجموعة من البرامج الثقافية والترفيهية والتوعوية واستعراض فني للأطفال وتوزيع هدايا على جميع المشاركين وقام المشاركين بتنفيذ رحلة نيلية ترفيهية في ختام اليوم.

وأوضح الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية النسخة الثالثة من المبادرة تستهدف 600 مسن ومسنة و400 طفل داخل 5 محافظات هي دمياط والبحيرة والغربية والإسكندرية والإسماعيلية لتحقيق الدمج بين كبار السن والأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال ممارسة أنشطة مشتركة

واضاف عبد العزيز أن ذلك يأتى ضمن رؤية متكاملة تعمل على تحسين خدمات الرعاية المقدمة وخلق بيئة تعاونية وأسرية إيجابية لكبار السن والأطفال.

واشار محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين إلى أن مبادرة "أحلام الأجيال" تأتى جزء من استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير الخدمات المقدمة داخل دور الرعاية، بما يحقق اندماجًا حقيقيًا بين الأجيال ويعزز من استقرارهم النفسي والاجتماعي ويخلق بيئة أسرية إيجابية حيث يمكن للكبار نقل خبراتهم ومهاراتهم إلى الأطفال مما يساهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم ويساهم في تعزيز الشعور بالانتماء والمشاركة بين الأفراد من مختلف الأعمار.

ويساعد الدمج في تحسين الصحة النفسية للأفراد، خاصة كبار السن، من خلال توفير الدعم الاجتماعي والتواصل الفعال ويعمل على تعزيز التكامل الاجتماعي والتعاون بين الأجيال، مما يساعد على بناء مجتمعات أكثر تماسكًا وقوة.