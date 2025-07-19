شكرا لقرائتكم خبر عن "إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح" موضوع خطبة الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 25 يوليو 2025م، الموافق 30 محرم 1447 هـ، بعنوان: "إدارة الوقت مفتاح بناء الإنسان الناجح".

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو: بيان أهمية الوقت وضرورة إدارته، وخطورة التهاون في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي دون ضوابط، مع استحضار هدي الإسلام في كل لحظة من لحظات الحياة اليومية.

من ناحية أخرى تنظم وزارة الأوقاف (14) قافلة دعوية من قوافل "الرحمة والمواساة" إلى عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين ودور الأيتام، خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2025م، في الفترة من الأحد 20 يوليو حتى الخميس 24 يوليو 2025م، وذلك قبل صلاة الظهر، في إطار دور الوزارة العلمي والدعوي والتثقيفي، وحرصها على التفاعل المجتمعي مع مختلف شرائح المجتمع.

وتأتي هذه القوافل ضمن برنامج (قوافل الرحمة والمواساة) الذي أطلقته الوزارة لتعزيز قيم التراحم والتكافل، وبثّ الأمل والدعم النفسي للمستفيدين، ونشر رسالة الإسلام في بعدها الإنساني والحضاري، من خلال لقاءات مباشرة تجمع بين التوجيه الروحي، والدعم المعنوي، والحضور الفعّال لعلماء الوزارة في الميادين المجتمعية.