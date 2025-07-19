شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى اكتشاف حجر رشيد: نقطة تحول في فهم الحضارة مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت وزارة الأوقاف المصرية، بذكرى اكتشاف حجر رشيد في 19 من يوليو عام 1799م، ذلك الاكتشاف الذي مثَّل نقطة تحول بارزة في فهم الحضارة المصرية القديمة، وكان مفتاحًا لفك رموز اللغة المصرية القديمة عبر الكتابات الثلاث المنقوشة عليه، ما أتاح للبشرية إعادة قراءة أحد أعظم فصول التاريخ الإنساني.

وإذ تؤكد الوزارة اعتزازها العميق بهذا الحدث التاريخي، فإنها ترى في حجر رشيد شاهدًا خالدًا على سَبق الحضارة المصرية إلى معاني وجواهر التقدم العلمي الثقافي المبكر، ودليلاً ناطقًا على ريادة مصر في تدوين المعرفة بلغات متعددة، وترسيخها قيم التنوع والانفتاح والتعاون، وهي القيم التي يحث عليها الإسلام الحنيف في دعوته إلى العلم والتفكر والتعاون على البر والتقوى.

وبهذه المناسبة تؤكد الوزارة أن الاهتمام بالتاريخ والهوية واللغة جزء أصيل من رسالتها الدينية والوطنية، لأن الإسلام يدعو إلى حفظ الكيان الحضاري للأمة، ويحث على الوعي والعلم والمعرفة والسياحة في الأرض والاعتبار بسير الأمم وإنجازاتها، واستلهام خيرية المعدن الأصيل للحضارة والبناء عليها والاعتزاز بها على امتداد الأزمان والعصور. كما تدعو إلى تعميق الوعي الوطني بالتراث المصري، وتثمن جهود الدولة في صون آثارها وهويتها الحضارية، وحقها في استرجاع حجر رشيد وغيره من مقتنيات الأمّة المصرية، ليعود شاهدًا بين أهله، يُلهم الأجيال ويعزز انتماءهم لماضيهم المجيد ومستقبلهم المشرق.