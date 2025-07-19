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تنسيق الجامعات 2025.. دخول اختبارات القدرات مرة واحدة ولا إعادة ولا التماسات

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تنسيق الجامعات 2025.. دخول اختبارات القدرات مرة واحدة ولا إعادة ولا التماسات

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القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب التنسيق أن اختبارات القدرات تجرى في المواعيد المُقررة لمرة واحدة فقط، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى في نفس التخصص.


وأوضح مكتب التنسيق أنه لا يوجد إعادة ولا التماسات لاختبارات القدرات ، ويمكن للطالب الاطلاع على نتيجته من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ولن يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على تحقيق مبدأ الشفافية مع أبنائنا الطلاب.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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