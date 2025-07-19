شكرا لقرائتكم خبر عن قبل غلق باب التقديم.. فرص فى البوسنة ومقدونيا برواتب تصل إلـ40 ألف جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق وزارة العمل، اليوم، السبت، باب تلقى طلبات التقديم على فرص عمل جديدة للشباب المصري في كل من البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، فى عدد من كبرى الشركات العاملة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، وتشمل تخصصات فنية وهندسية برواتب تبدأ من 700 يورو وتصل إلى 900 يورو شهريا، بما يعادل أكثر من 40 ألف جنيه مصري، وهو ما يمثل فرصة مميزة لتحسين مستوى الدخل وفتح آفاق جديدة للعمل المهني خارج البلاد.

· الوظائف المتاحة ورواتبها:

نجار مسلح / شده معدنية – 700 يورو

حداد مسلح – 700 يورو

مشغل حفارة – 800 يورو

ميكانيكي شاحنات – 800 يورو

كهربائي شاحنات ثقيلة – 800 يورو

سباك – 800 يورو

مشغل مضخة خلط خرسانة – 900 يورو

مهندس مدني – 900 يورو

بناء عام – 700 يورو

· مميزات العقود:

توفير سكن مجاني تابع للشركة

وجبات غذائية أثناء ساعات العمل

تأمين اجتماعي وصحي شامل

تأمين ضد الحوادث داخل مواقع العمل

إجازات سنوية وعطلات مدفوعة الأجر طبقا للقانون

تذكرة سفر ذهاب وعودة مجانا في حال الالتزام بالتعاقد

علما بأن التقديم متاح للراغبين عبر الرابط الرسمي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_Bih/index