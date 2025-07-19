شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: التواصل مع الطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا لتحديد موعد الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى المقبل، قائلة: إذا كنت قد سجلت الرغبات على موقع الوزارة، فالخطوة التالية هي دفع رسوم الاختبار الإلكتروني والاختبار الالكتروني سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء فترة التسجيل، وسيتم التواصل معكم بالمكان والموعد المحدد للاختبار وبعد انتهاء مرحلة الاختبار الإلكتروني تأتي مرحلة المقابلة الشخصية ، والتي سيتم أيضا التواصل معكم بموعدها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز، وذلك للعام الدراسي 2025/ 2026، حيث يتاح التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الفترة من الجمعة الموافق 11 يوليو 2025 وحتى يوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025.

وتؤكد الوزارة أن عملية اختيار الطلاب تخضع لمعايير دقيقة وشروط محددة لضمان اختيار الكفاءات المناسبة، وتشمل هذه الشروط الحصول على المجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية.

وتشير الوزارة إلى أن هذه المدارس تتميز بتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث التطورات العالمية، مما يُسهم في تمكين الطلاب من الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، كما تتيح هذه المدارس للطلاب العديد من المميزات، من بينها تدريبات عملية، وشخصية، وتخصصية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب ممارسة الأنشطة الفنية، والثقافية، والرياضية.

وتؤكد الوزارة أن التعليم الفني التكنولوجي يشهد نقلة نوعية هذا العام، حيث تم زيادة عدد المدارس والتخصصات الجديدة، وربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل، ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر، فضلًا عن الشركاء الصناعيين في مختلف المجالات.

يذكر أن العديد من هذه المدارس تم تطويرها لتكون مدارس خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية وتطبق أنظمة ترشيد الطاقة، كما تم تحويل العديد منها إلى مدارس ذكية مزودة ببنية تحتية فنية وتكنولوجية متطورة، وتعمل بأنظمة رقمية متكاملة.

وتشير الوزارة إلى أن التقديم يتيح هذا العام للطلاب الاختيار من بين مجموعة من التخصصات المستقبلية التي تلبي احتياجات سوق العمل، ومنها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تركيبات وصيانة منظومة الطاقة الشمسية، والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية، وتخصص الكهرباء، وسلاسل الإمداد والتوريد.



وللتقديم الإلكتروني:

‏ https://dualedu.moe.gov.eg/loginWithMsSucess