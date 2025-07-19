شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. انخفاض الحرارة وارتفاع الرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 20 يوليو، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب على أغلب الانحاء نهارا، مائل للحرارة رطب ليلاً وفى الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع غدا ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الوجه البحرى وغرب القاهرة ومدن القناه ووسط سيناء.

ومتوقع غدا نشاط رياح على بعض شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح 45:30) كم/س وارتفاع الأمواج (2.25:1.5)، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 50:30) كم/س وارتفاع الأمواج (2.5:1.5) متر.



وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.