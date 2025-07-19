شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السكة الحديد والمترو تعتمد زيادات فى المنح والإعانات من يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، برئاسة عبد الفتاح فكري، زيادة في قيمة المنح والإعانات المقدمة، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من يوليو لعام 2025، وذلك فى خطوة هامة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لأعضائها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أما عن تفاصيل الزيادات الجديدة فى المنح والإعانات، فقد شملت زيادة في المبالغ المخصصة عند إنهاء الاشتراك، والتي تتفاوت حسب عدد سنوات الاشتراك، بالإضافة إلى رفع قيمة الإعانات في حالات الوفاة والزواج، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

- للعضوية من سنة إلى أقل من ثلاث سنوات: يصرف قيمة الاشتراك.

- للعضوية من ثلاث إلى خمس سنوات: يُصرف مبلغ 350 جنيها.

- للعضوية من أكثر من خمس سنوات إلى عشر سنوات: يصرف مبلغ 700 جنيه.

- للعضوية من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة: يصرف مبلغ 800 جنيه.

- للعضوية من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة: يصرف مبلغ 1200 جنيه.

- للعضوية من عشرين سنة حتى بلوغ سن المعاش: يصرف مبلغ 1500 جنيه.

· حالات الوفاة:

- في حالة وفاة أحد الوالدين، الزوج، الزوجة، أو الأبناء، تم رفع قيمة الإعانة لتصبح 500 جنيه بدلا من 200 جنيه.

- في حالة وفاة العضو نفسه، تم زيادة مبلغ الإعانة ليصبح 1500 جنيه بدلاً من 1000 جنيه.

· حالات الزواج:

- تم رفع قيمة إعانة الزواج للعضو أو لاثنين من أبنائه لتصبح 500 جنيه بدلا من 200 جنيه.