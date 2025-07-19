شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو جعلنا نترجى ترامب لإنجاز صفقة ووقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت عائلات الأسرى الإسرائيليين هجوما على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بضرورة الكف عن التسبب في انهيار المفاوضات وعليه إعادة أبنائنا ووقف حرب غزة.

وأكدوا أن وقف الحرب هو السبيل الوحيد لإعادة أبنائنا والرئيس ترامب يدرك ذلك ونتنياهو يتهرب منه، وأضافوا "على نتنياهو ألا يسمح بانهيار مفاوضات الدوحة، وأن يمنح فريقه تفويضا بإنهاء الحرب".

وأشاروا إلى أن "على نتنياهو أن يكف عن تسييس قضية الأسرى وعليه تجاهل سموتريتش وبن غفير".



وأضافوا: "نتنياهو جعلنا نترجى الرئيس ترامب لإنجاز صفقةٍ ووقف الحرب".