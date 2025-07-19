شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير النائم بعد أكثر من 20 عامًا فى الغيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُعلن اليوم السبت، عن وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، المعروف إعلاميًا بلقب 'الأمير النائم، وذلك بعد أن ظل في حالة غيبوبة دامت 20 عامًا، إثر تعرضه لحادث مرورى مروع في عام 2005.

وأعلن الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز على حسابه على مواقع التواصل وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود المعروف بالأمير النائم.



وفاة الأمير النائم

وكان الأمير الراحل قد نُقل إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في المملكة العربية السعودية عقب الحادث، حيث وُضع تحت الرعاية الطبية المكثفة طوال هذه السنوات، وسط متابعة واسعة من الرأي العام وتفاعل متواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من هو الأمير الوليد بن خالد بن طلال؟

وُلد الأمير الوليد في أبريل 1990، ويُعد الابن الأكبر للأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وهو ابن شقيق رجل الأعمال المعروف الأمير الوليد بن طلال.

قبل الحادث، كان الأمير الوليد من الطلبة المتفوقين، حيث التحق بـالكلية العسكرية في لندن، إلا أن حياته انقلبت تمامًا بعد تعرضه لحادث مروري شديد خلال عام 2005، ليدخل في غيبوبة طويلة امتدت على مدار عقدين من الزمن، دون أن يستفيق منها.

وفور إعلان الوفاة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من التعاطف والحزن، حيث عبّر آلاف المستخدمين عن حزنهم لوفاة الأمير الشاب، وقدموا التعازي لأسرته، داعين له بالرحمة والمغفرة، ومشيدين بصبر والديه طوال فترة مرضه.