شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بالمغرب تحتفل بالعيد القومى المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت السفارة المصرية بالمغرب بالعيد الوطني، وذلك بمقر دار السكن، وبحضور كريم زيدان، وزير الاستثمار، ممثلا عن الحكومة المغربية، ولفيف من المسئولين المغاربة والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والشخصيات العامة بالمجتمع المغربى، وأعضاء الجالية المصرية.

وألقى السفير المصري أحمد نهاد عبد اللطيف كلمة أكد فيها على عمق العلاقات التاريخية والسياسية والثقافية بين مصر والمغرب والتعاون المثمر بين البلدين القائم على الثقة والاحترام المتبادل والتشاور المستمر.

وأشار السفير أحمد نهاد إلى أن مصر تتطلع لشراكة شاملة مع المغرب على أساس التكامل والتعاون الملموس في العديد من المجالات ذات الأولوية المشتركة مثل البنية التحتية والتنمية الصناعية، والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتعليم والذكاء الاصطناعي، وبما يشمل التعاون في الدفع بجهود السلام والتنمية في القارة الأفريقية.

كما أشار سفير مصر إلى الزخم الإيجابي الذي شهدته العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة والذي انعكس في عدد من الزيارات رفيعة المستوى توجت بزيارة السيد وزير الخارجية إلى المغرب في شهر مايو الماضي، والتي تم خلالها الاتفاق على تدشين لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة على مستوى رئيسي حكومتي البلدين مما يعكس الارادة السياسية لتنفيذ توجيهات قيادة البلدين - فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس- بتعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يشمل الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

هذا وأكد السفير المصري على توافق مواقف مصر والمغرب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية من حيث المطالبة بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية، ورفض التهجير القسري ودعم خطة اعادة إعمار غزة، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

من جانب آخر، أبرز السفير المصري الخطوات الأخيرة التي تمت لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بعد زيارة السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري إلى المغرب في فبراير الماضي وذلك من أجل إزالة أية عوائق للتجارة، وبما يشمل دعم الشراكات بين القطاع الخاص مشيرا إلى عقد منتدى الأعمال المصري المغربي في 4 مايو الماضي بالقاهرة، بمشاركة واسعة من 148 شركة من البلدين.

أما على المستوى الثقافي، ذكر السفير المصري أن هناك فرص عديدة لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين بما يشمل دعم التعاون بين المؤسسات التعليمية والثقافية. وفي هذا الصدد، أشار السفير المصري إلى ترشيح الدكتور خالد العناني، كمرشح مصر والعالم العربي والاتحاد الأفريقي لمنصب مدير عام اليونسكو، وتقديره لحفاوة استقباله في المغرب خلال زيارته لها.

وفي ختام كلمته، قدم سفير مصر التحية لأعضاء الجالية المصرية في المغرب مشيدا بإسهاماتهم في إثراء العلاقات بين البلدين، واكد على حرص السفارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وبدوره ألقى وزير الاستثمار المغربي كلمة أعرب فيها عن تمنيات بلاده لقيادة وشعب جمهورية مصر العربية بمزيد من التقدم والازدهار. وأكد سيادته على عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين بفضل رعاية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك محمد السادس، مشيرا إلى ان العلاقات بين البلدين دائما ما كانت متميزة ومتينة، وقد شكلت على مر العقود نموذجا رائدا للتعاون العربي والأفريقي والإسلامي.

أضاف أن العلاقات الثنائية اكتسبت صبغة خاصة تمتزج فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية وتؤطر هذه العلاقات الوطيدة آلية مؤسسية يرأسها قائدا البلدين وتدعمها إرادة سياسية قوية وإطار قانوني متنوع وغني يفوق مئة نص قانوني.

كما أكد الوزير المغربي على توافق رؤى البلدين في العديد من المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

أما على المستوى الاقتصادي، أشار إلى وجود طموح في بناء شراكة قوية قائمة على التوازن والتكامل وتبادل المنافع يرتكز على المزايا التفضيلية التي يتيحها الإطار القانوني سواء كان ذلك ثنائيا أو في إطار اتفاقية أغادير أو جامعة الدول العربية، منوها بتوافر قدرات بشرية وهيكلية كبيرة لدى البلدين تؤهلهما للتحرك على مستوى القارة الأفريقية والدفع بنهوض القارة. وفي هذا السياق، أبرز أن هناك العديد من فرص التعاون التي تتاح للقطاعين العام والخاص في كلتا البلدين مما يستوجب تكثيف الزيارات بين الفاعلين الاقتصاديين من البلدين من اجل الاستفادة من فرص الاستثمار الهائلة التي تتوفر فيهما.



جانب من الاحتفال