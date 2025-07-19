شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البنوك: إطلاق أول تحالف للمصارف النقابية الأفريقية مقره القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سولاف درويش رئيس نقابة العاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، وكيل لجنة الثوى العاملة بمجلس النواب، عن إطلاق الدعوة لإنشاء التحالف الأول لقطاع المصارف النقابية الأفريقية، على أن تكون القاهرة مقرا رئيسيا، مؤكدة أن تبادل الخبرات فى مجال قطاع تكنولوجيا الأموال والأعمال ذات الصلة بالعمل النقابى يأتى على قمة ذلك التحالف، مؤكدة تضافر وتوافق الرؤى الاستراتيجية الشاملة للتتنظيمات النقابية بالبنوك بما يتناغم والمستقبل الاقتصادى التشاركى الذى يعود بالنفع على اداء العاملين بكافة مصارف القارة ألسمراء ومن اجل تعزيز اقتصاد افريقى راسخ .

جاء ذلك خلال توقبع بروتكول تعاون بين منظمتى نقابة البنوك والتامينات المصرية برئاسة سولاف درويش ونظيرتها الجنوب افريقية ويمثلها رئيسها ورئيس اتحاد نقابات جنوب افريقيا "ساسبو ' تيستس مافابوتو الذى اكد دعمه لاطلاق تحالف المصارف النقابيه الافريقية.

نص اعلان البروتكول فى مواده على تعزيز التعاون والتواصل بين المنظمات النقابية فى مجالات التدريب من اجل توحيد النظرة المعاصرة لادارة الاموال فى ظل تقنية الذكاء الاصطناعى التى جعلت من المصارف العالمية قرية واحدة.

إضافة إلى تبادل الخبرات الموسعة فى مجالات العمل النقابى التى تعتمد لغة الحوار والتفاوض الاجتماعى اصلا لاعلاء قيم توازن العلاقة بين اطراف الانتاج بما يسهم فى تنمية ثروات الدول.

تابعت : د. " درويش ' ان تعزيز ادوار الشباب والمراة فى مجالات العمل من خلال التسليح بكل مقومات اداء العمل المصرفى المطور يساعد كثيرا فى مواجهة كافة التحديات التى يمر بها الواقع المصرفى العالمى.

شددت على تاسيس أسواق اقتصادية مشتركة للتحالف من شانه يفتح اسواقا جديدة للترويج لثروات القارة السمراء ويصنع عالما من الوظائف التى يهدد وجودها الذكاء الاصطناعى وتشجيعا لنشر فكر ريادة الاعمال و الارتقاء به إلى مستوى اعلى.

وجهت "درويش ' بضرورة الحفاظ على الحرف اليدوية والاعمال ذات الصلة بها وانماءها وتطويرها إلى جانب الاهتمام بالوظائف الرقمية تحسبا لاية متغيرات قد تعصف بالتكنولوجيا مستقبلا وذلك فى ظل عالم يموج بتحديات جيو سياسية واقتصادية عنيفة بالاضافة للتغيرات المناخية.

وجه نقابيو مصر وافريقيا " اصحاب الاعمال ' فى كل بلدان القارة السمراء بضرورة الاستثمار فى راس المال البشرى وتمكين الفكر الاقتصادى التشاركى من اجل قارة الاحرار السمراء من خلال تطويع الثروات التى تنعم بها الدول كافة.

استعرضت فعاليات البروتكول من خلال مجموعة من الفيديوهات الاتى:

- التجربة المصرية على مستوى التشييد والبناء فى العاصمة الادارية الجديدة ومدينة العلميين الجديدة وضمهما لحى الاموال واخرى من التى تخدم الفطاعات الاقتصادية والسياحية.

-مجالات تمكين المراة ما بين مشاركتها بمجلسى الوزراء والنواب والقضاء والمحافظين وكل الوظائف القيادية.

- تقديم كافة انواع الرعاية الصحية للمراة وياتى على راسها مبادرات الكشف عن امراض السرطانات مبكرا للسيدات وعلاجها وتقديم كافة انواع الرعاية ومبادرات اخرى كعلاج امراض القدم السكرى والعمود الفقرى واخرى.

- دور نقابة العاملين بالبنوك على كافة المحافل المحلية والعربية والافريقية والدولية ومشاركتها البناءة.

-دعم العاملين بالبنوك بكل مقومات التدريب بالمصارف ونشر ثقافة العمل اللائق ومد العاملين بكافة خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية .

شهدت فاعليات البروتكول تقديم النائبة د. رئيس نقابة البنوك درع التنظيم العمالى للعاملبن بالبنوك إلى نظيرها الجنوب الأفريقي بالإضافة إلى هدايا تذكارية من الحرف اليدوية والتى تحمل شعار " صنع فى مصر ' للجانب الجنوب أفريفى.

يذكر أن النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات تأسست منذ 61 عاما ويبلغ عدد اعضاء الجمعية العمومية ١٣٠ الف عضو.