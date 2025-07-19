شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة النقل والمواصلات: السائق ليس مذنبا في حادث كوبري طوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، متابعتها لحادث اصطدام معدة ثقيلة محمولة على سيارة نقل بكوبري مشاة في منطقة طوخ، والذي أسفر عن حدوث تلف جزئي بالكوبري، والتحفظ على سائق المركبة.

وأكدت النقابة، في بيان صادر عنها اليوم، أنها قامت بمراجعة الصور والفيديوهات الأولية وتحليل الواقعة من منظور هندسي وفني، لتخلص إلى عدد من النقاط المهمة، أبرزها أن هناك علامات استفهام خطيرة بشأن مواصفات تنفيذ الكوبري، واحتمالية مخالفة ارتفاعه للمقاييس الفنية المعتمدة.

وأوضحت النقابة أن منسوب الكوبري يبدو منخفضا بشكل ملحوظ، بما لا يتناسب مع ارتفاع المعدات الثقيلة القياسية، مثل المعدة الظاهرة في الصور، كما طرحت تساؤلات بشأن ما إذا كانت طبقات الأسفلت المتكررة قد أسهمت في تقليل الخلوص الرأسي أسفل الكوبري، فضلا عن غياب أي لافتات تحذيرية تنبه السائقين إلى أقصى ارتفاع مسموح به قبل المرور.

وفيما يتعلق بموقف السائق، شددت النقابة على أنه لا يجوز تحميله المسؤولية الكاملة عن الحادث في ظل غياب الإرشادات الفنية الواضحة، خاصة وأن السائق مر من قبل عبر كباري أخرى على نفس الطريق دون مشاكل، ما يعزز فرضية أن الخطأ لا يتحمل مسؤوليته منفردا.

وأكدت النقابة أن الشؤون القانونية بها مستعدة لتولي مهمة الدفاع عن السائق ومتابعة القضية قانونيا، مشددة على أنها لن تتخلى عن أي عامل يتعرض لأزمة مماثلة، وأن الدفاع عن كرامة السائق واجب نقابي لا حياد عنه.

وطالبت النقابة بالآتي:

1. تشكيل لجنة فنية عاجلة من وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري لفحص الكوبري وتحديد السبب الفني الحقيقي للحادث.

2. وقف أية إجراءات قانونية ضد السائق لحين صدور تقرير محايد يحدد المسؤولية بدقة.

3. إعادة تقييم ارتفاعات الكباري على الطرق الحيوية، ومراجعة طبقات الرصف التي قد تؤثر على الخلوص الرأسي دون تعديل هندسي.

وأكدت النقابة أن تحميل الخطأ للطرف الفني المسؤول هو الطريق الوحيد لتحقيق العدالة، قائلة: "لسنا الحلقة الأضعف في المنظومة، وسنقف مع كل زميل في مواجهة أي ظلم أو إهمال فني يؤدي إلى تحميله ما لا يحتمل."



