نقيب المعلمين يطالب المدرسين بمساندة وإنجاح منظومة البكالوريا

القاهرة - سامية سيد - وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لنقابة المهن التعليمية، التى عقدت صباح اليوم السبت 19 يوليو 2025، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، الشكر والعرفان لمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشيرا إلى أنه استطاع وضع حلول عملية سريعة ونفذها بجداره، ويتصل اتصالاً دائماً بالنقابة ويتبادل معنا الرؤى بهدف التوافق المستمر والتوصل لكل ما يحقق مصلحة المعلم والمتعلم.

وأضاف نقيب المعلمين، أن وزير التربية والتعليم، كان حريصاً على حضور هذه الجمعية العمومية للنقابة اليوم، لمكانتكم عنده إلا أن ارتباطا بالغ الأهمية قد حال دون تحقيق ذلك.

وأكد الزناتى أن نقابة المعلمين على تواصل مستمر مع وزارة التربية والتعليم، باعتبارها حلقة وصل وثيقة الصلة بين صانع القرار والمعلم، وبين المدرسة والأسرة، بما يضمن أن تظل مصلحة الطالب محوراً لكل جهد وتطوير.

وقال أن النقابة كانت حاضرة بفاعلية ومسؤولية فى جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع البكالوريا المصرية، حيث قدمت رؤيتها المستندة إلى خبرة ميدانية عريضة، وعبرت عن ملاحظات جوهرية ومقترحات بناءة، حازت على الاهتمام والتقدير، وأخذ بها القائمون على المشروع عند مراجعة عدد من محاوره قبل اعتماده من مجلس النواب، قائلا :اننا من خلال مناقشاتنا مع الوزير والحوار المجتمعى الذى أدرناه فى نقابتنا مع المعلمين واستطلاع الآراء، كنا إيجابيين فى مناقشة المقترح.

ودعا خلف الزناتى جموع المعلمين لمساندة ودعم منظومة البكالوريا المصرية، التى تعد نقلة كبيرة تحقق المعادلة الصعبة، بالوصول للجامعة دون ارهاق نفسى للأسرة المصرية، وتتضمن تخفيف لعدد المواد مما يجعل عملية الاستيعاب سهله، قائلا: مما أعجبنى أشد الاعجاب فى هذا المشروع هو انقاذه لأبنائنا أصحاب الظروف والعثرات الذين تهاجمهم مواقف تؤثر على نتائجهم ومن ثم تقضى على مستقبلهم - فجاء المشروع ليفتح لهم باباً جديداً من الأمل بتعدد المحاولات الامتحانية.