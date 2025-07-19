شكرا لقرائتكم خبر عن في صوم العذراء.. ترانيم الكنيسة تروي محبة قبطية خالدة للبتول والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب صوم السيدة العذراء مريم، الذى يبدأ فى 7 أغسطس ويستمر 15 يومًا، تبدأ الكنائس القبطية الأرثوذكسية استعداداتها الروحية والطقسية، فى واحدة من أكثر الفترات محبة لدى الأقباط، والتى تتخللها نهضات وصلوات مكثفة، تتزين خلالها الكنائس بترانيم ومدائح خاصة للبتول مريم.

وتتسم هذه الترانيم بطابعها الروحانى العميق ومضامينها اللاهوتية، حيث تحتفى بالعذراء باعتبارها "أم النور" و"السماء الثانية"، مستخدمة رموزًا كتابية مثل "تابوت العهد" و"قسط المن" و"المجمرة الذهبية".

ومن أبرز الترانيم التى تتردد خلال هذه الفترة: لحن "تى شوري"، و"شيرى نيفتي" (السلام لكِ)، و"يا كل الصفوف السمائية"، إضافة إلى ترانيم عربية شعبية مثل "مريم يا أم النور" و"طلبتك يا عدرا"، والتى تلقى رواجًا فى الأمسيات الكنسية بمصاحبة الآلات الشرقية.

ولا تقتصر هذه الفترة على الصلوات فحسب، بل تشهد الكنائس إقبالًا واسعًا من الشعب، إذ يُعد صوم العذراء "الصوم الشعبي" الأول بين الأقباط، حتى من غير الملتزمين بباقى الأصوام.

وتُعد هذه الترانيم لغة محبة وروحانية يتوارثها الأقباط جيلًا بعد جيل، تعبيرًا عن مكانة السيدة العذراء فى قلوب المصريين، وتأكيدًا على دورها كأيقونة للطهارة والشفاعة.