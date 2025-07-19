شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير النائم بعد غيبوبة دامت 20 عاماً.. تفاصيل الجنازة والعزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود وفاة نجله الوليد الملقب بـ"الأمير النائم"، وذلك بعد دخوله في غيبوبة دامت نحو 20 عاماً إثر حادث سير.

تفاصيل جنازة وعزاء الأمير النائم

شارك الأمير تفاصيل الجنازة والعزاء عبر حسابه على منصة "إكس"، وقال: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم.

وأضاف الأمير خالد: ستقام الصلاة على الفقيد غداً الأحد 25/1/1447 الموافق 20/7/2025، للرجال في جامع الإمام تركي بن عبدالله بعد صلاة العصر، للنساء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد صلاة الظهر.

وأعلن والد الأمير النائم أن العزاء سيقام لمدة 3 أيام، اعتباراً من يوم غد الأحد، ويستمر حتى الثلاثاء، ويقام عزاء الرجال في قصر الأمير الوليد بن طلال بحي الفاخرية، أما عزاء النساء فسيقام في قصر الفاخرية، قصر الأمير طلال بن عبدالعزيز، وذلك بعد صلاة المغرب.

واختتم الأمير إعلانه قائلاً: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

كان الأمير خالد بن طلال دائم الرعاية لنجله على مدار السنوات الماضية، وشارك العديد من مقاطع الفيديو من داخل المنشأة الطبية للأمير الوليد، وللإجراءات الطبية التي يخضع لها، فضلاً عن تطورات حالته الصحية.

وكان الأمير الوليد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، أسفر عن دخوله في غيبوبة ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، ومنذ ذلك الوقت ووالده الأمير خالد لا يفارقه في قصة ملهمة حركت مشاعر الكثيرين.