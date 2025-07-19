شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة الاستعلام عن معاش "تكافل وكرامة" إلكترونيًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تزايدت خلال الأيام الماضية معدلات بحث المواطنين عن وسيلة سهلة وموثوقة للاستعلام عن حالة بطاقات "تكافل وكرامة"، البرنامج القومي الذي أطلقته الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومنهم كبار السن وذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية.

وفي هذا الإطار، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية مجانية عبر موقعها الرسمي، تُمكن المستفيدين من معرفة موقف البطاقة باستخدام الرقم القومي فقط، في خطوة تهدف إلى تقليل التكدس على مكاتب الوزارة وتيسير الإجراءات.

ويمكن الاستعلام باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار أيقونة "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة الجانبية.

- إدخال الرقم القومي في المكان المخصص.

- الضغط على زر "استعلام" لتظهر حالة البطاقة (سارية – موقوفة – متجمدة).

كما أوضحت الوزارة أن طرق صرف المعاش متعددة لتناسب مختلف المواطنين، وتشمل:

- مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.

- ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك المتعاقدة.

- المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الدفع الإلكتروني.

- كارت ميزة البنكي عبر المنافذ المعتمدة.

وتواصل وزارة التضامن تطوير خدماتها الرقمية لضمان وصول الدعم بسرعة وسهولة للفئات المستحقة، ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي في خدمات الحماية الاجتماعية.