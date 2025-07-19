شكرا لقرائتكم خبر عن 104 شهداء منذ الفجر بينهم 37 من طالبى المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 104 أشخاص استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 37 من طالبي المساعدات.

وطالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم تسيس قضية المحتجزين وتجاهل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرئيلي إيتمار بن جفير.



وقالت عائلات المحتجزين - وفقا لقناة (اي 24) الإسرائيلية - "إنه يجب على نتنياهو ألا يسمح بانهيار المفاوضات وأن يمنح فريقه تفويضا بإنهاء الحرب" مضيفين أن وقف الحرب هو السبيل الوحيد لإعادة أبنائنا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك ذلك لكن نتنياهو يتهرب منه.



كما طالبوا نتنياهو بالكف عن التسبب فى انهيار المفاوضات و إعادة أبنائهم الـ 50 محتجزا ووقف الحرب.