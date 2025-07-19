شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قلب يكشف معلومات مُهمة عن أسباب وفاة الأمير النائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود وفاة نجله الوليد الملقب بـ"الأمير النائم"، وذلك بعد دخوله في غيبوبة دامت نحو 20 عاماً إثر حادث سير، يكشف الدكتورهشام بشرى محمود أستاذ أمراض القلب جامعة بنى سويف، سبب وفاة "الأمير النائم"، ويوضح تفاصيل الحالة الصحية التي أدت لدخوله في غيبوبة لفترة طويلة تصل الى 20 عاما، موضحا، أنه حدث توقف لأى من الأعضاء الحيوية بالجسم مثل القلب أو الرئتين أو الكلى.

وقال، إن "الأمير النائم " قد توفى إكلينيكيا، إن توقف المخ عن الاستجابة لكل المؤثرات الخارجية مع احتفاظ القلب وباقى أعضاء الجسم بكامل حيويتها ويظل المريض لفترة طويلة على هذا الوضع بشرط حسن الرعاية الطبية التي تتمثل في التقليب المستمر لمنع قرح الفراش ومتابعة وضع الرئتين لمنع الالتهابات الرئوية أو جلطات القلب وهى أهم الأسباب التي تؤدى الى الوفاة في هذه الحالة، موضحا، إن المريض أصيب بتليف في خلايا المخ نتيجة للنزيف الناتج عن الحادث.

وأضاف، أن أغلب الحالات المسجلة لا تتجاوز عام أو عامين على الأكثر، وتمر علينا بشكل مستمر، ولكن طول هذه المدة التي ظل عليها الأمير يعود إلى الرعاية الطبية الفائقة التي تمتع بها "الأمير النائم" خلال الـ 20 عاما الماضية.

وأكد، أنه كان قد توفى إكلينيكيا منذ 20 عاما، ولكن قلبه ينبض والتنفس مستمر، موضحا أنه في هذه الحالة لا توجد استجابة للمخ ويظل الأمل عند أهل المريض لعله يعود إلى الحياة مرة أخرى.

وأوضح، أنه منذ أسبوعين جاء له مريض كان قد أصيب بجلطة بالقلب والمخ معا، وتوقف قلبه لمدة 40 دقيقة وكان لابد من إدخاله الى العمليات لإنقاذ حياته من جلطة القلب، وتم عمل قسطرة للمريض وهو تحت المخدر، وكان قد وصل إلى المستشفى بعد توقف عضلة القلب لمدة 40 دقيقة قمنا خلالها بعمل الإسعافات الأولية الأساسية من ضمنها تدليك القلب، مشيرا إلى أن القلب عاد إلى ضخ الدم بعدها ب 40 دقيقة، ولكن درجة وعى المريض كانت لا تؤكد أن حالة المخ مستجيبة.

وقال، استجابت حركة المخ بعدها ب 48 ساعة، مضيفا، أنه بعد 24 ساعة قمنا بفصل جهاز التنفس الصناعى لأنه بدأ يستجيب وبدأت استجابة المريض والخلايا العصبية في العمل بعد 48 ساعة، وبعد72 ساعة أصبح كامل الاستجابة، ولكن في حالة الأمير النائم ظل الأمل موجود عند الأهل لمدة 20 عاما لعودته مرة أخرى إلى الحياة.



وأشار إلى أن هناك كتاب اسمه "الذين عادوا إلى الحياة" يروى فيه الكاتب 10 حالات عادوا إلى الحياة بعد أن ظن أهلهم أنهم توفوا، من ضمنهم الدكتور محمد الشبراويشى صاحب مستشفى الشبراويشى والذى ظل في غيبوبة فترة طويلة ثم عاد إلى الحياة وممارسة نشاطه بشكل طبيعى، وتم كتابة حالته في هذا الكتاب ضمن الـ 10 حالات التي كتبها الكاتب وسجلها في هذا الكتاب.

تفاصيل جنازة وعزاء الأمير النائم..

شارك الأمير تفاصيل الجنازة والعزاء عبر حسابه على منصة "إكس"، وقال: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم.

وأضاف الأمير خالد: ستقام الصلاة على الفقيد غداً الأحد 25/1/1447 الموافق 20/7/2025، للرجال في جامع الإمام تركي بن عبدالله بعد صلاة العصر، للنساء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد صلاة الظهر.

وأعلن والد الأمير النائم أن العزاء سيقام لمدة 3 أيام، اعتباراً من يوم غد الأحد، ويستمر حتى الثلاثاء، ويقام عزاء الرجال في قصر الأمير الوليد بن طلال بحي الفاخرية، أما عزاء النساء فسيقام في قصر الفاخرية، قصر الأمير طلال بن عبدالعزيز، وذلك بعد صلاة المغرب.



واختتم الأمير إعلانه قائلاً: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.



كان الأمير خالد بن طلال دائم الرعاية لنجله على مدار السنوات الماضية، وشارك العديد من مقاطع الفيديو من داخل المنشأة الطبية للأمير الوليد، وللإجراءات الطبية التي يخضع لها، فضلاً عن تطورات حالته الصحية.

وكان الأمير الوليد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، أسفر عندخوله في غيبوبة ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم"، ومنذ ذلك الوقت ووالده الأمير خالد لا يفارقه في قصة ملهمة حركت مشاعر الكثيرين.