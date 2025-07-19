شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهاية فصل الصيف رسميًا وتفاصيل تحسن درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

متبقٍ نحو شهرين على انتهاء فصل الصيف رسمياً، الذى بدأ رسمياً السبت 21 يونيه ويستمر 92 يوما و39 ساعة و37 دقيقة.

ووفقا للحسابات الفلكية، فصل الخريف يبدأ الإثنين 22 سبتمبر ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة، ليبدأ فصل الشتاء الأحد 21 ديسمبر ويستمر لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة.

يحدث الانقلاب الصيفى عندما تصل الشمس ظاهريا إلى أقصى نقطة شمال السماء بالتزامن مع وصول الكرة الأرضية إلى نقطة فى مدارها حيث يكون القطب الشمالى عند أقصى ميل له (حوالى 23.5 درجة) نحو الشمس، مما ينتج عنه أطول نهار (أطول فترة لساعات ضوء الشمس) وأقصر ليل فى السنة التقويمية، حيث يتلقى النصف الشمالى من كوكبنا ضوء الشمس فى أقصى زاوية مباشرة فى العام، حيث يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة شمال خط الاستواء فى حين يحدث العكس فى النصف الجنوبى من الأرض جنوب خط الاستواء حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.

ووقت الانقلاب الصيفى لا يحدث فى نفس التاريخ كل عام فهو يعتمد على وقت وصول الشمس إلى أقصى نقطة نحو الشمال من خط الاستواء السماوى والذى يتراوح فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية من 20 إلى 22 يونيو، إضافة بسبب الاختلاف بين نظام التقويم، الذى عادةً ما يكون 365 يومًا، والسنة المدارية (المدة التى تستغرقها الأرض للدوران حول الشمس مرة واحدة)، والتى تبلغ حوالى 365.242199 يومًا، وللتعويض عن جزء الأيام المفقود، يضيف التقويم يومًا كبيسًا تقريبًا كل 4 سنوات، مما يجعل تاريخ الصيف يقفز للخلف، ومع ذلك يتغير التاريخ أيضًا بسبب تأثيرات أخرى، مثل سحب الجاذبية من القمر والكواكب، وكذلك التذبذب الطفيف فى دوران الأرض.