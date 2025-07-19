شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل براتب يصل إلى 9200 جنيه.. وزارة العمل تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نشرة التوظيف نصف الشهرية، الصادرة عن وزارة العمل، عن توافر 200 فرصة عمل جديدة لوظيفة فرد أمن بالتنسيق مع شركات كبرى في القطاع الخاص، للعمل في عدد من المواقع الحيوية بالقاهرة الكبرى وشرم الشيخ، وذلك برواتب مجزية تصل إلى 9200 جنيه شهريا.

وبحسب النشرة، فإن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات الدراسية، بشرط أن يتراوح سن المتقدم بين 20 و48 سنة، مع توافر التأمين الصحي والاجتماعي، وتوفير سكن مجهز ومواصلات من الشركة.

تفاصيل الوظائف:

- فرد أمن

العدد المطلوب: 200 وظيفة

المؤهل: جميع المؤهلات مقبولة

السن: من 20 حتى 48 عاما

مدة العمل: 12 ساعة يوميا

مواقع العمل: 6 أكتوبر – القطامية – التجمع – شرم الشيخ

المزايا: تأمين صحي – تأمين اجتماعي – سكن مجهز – مواصلات

الراتب: من 7000 إلى 9200 جنيه شهريا

وأوضحت النشرة أن الراغبين في التقدم للوظائف يمكنهم التواصل مع المدير المسئول أحمد عبد العال عبر الأرقام التالية:

01018103420 – 01120415634

وتأتي هذه الفرص ضمن جهود وزارة العمل لتوفير وظائف لائقة للشباب وتحقيق الربط بين طالبي العمل والقطاع الخاص، في إطار خطة الدولة للحد من معدلات البطالة وتحسين أوضاع التشغيل.