شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء غزة بسبب العدوان الإسرائيلى إلى 116 خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد شهداء قطاع غزة إلى 116 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 38 من طالبي المساعدات، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وشنت عائلات الأسرى الإسرائيليين هجوما على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بضرورة الكف عن التسبب في انهيار المفاوضات وعليه إعادة أبنائنا ووقف حرب غزة.

وأكدوا أن وقف الحرب هو السبيل الوحيد لإعادة أبنائنا والرئيس ترامب يدرك ذلك ونتنياهو يتهرب منه، وأضافوا "على نتنياهو ألا يسمح بانهيار مفاوضات الدوحة، وأن يمنح فريقه تفويضا بإنهاء الحرب".

وأشاروا إلى أن "على نتنياهو أن يكف عن تسييس قضية الأسرى وعليه تجاهل سموتريتش وبن غفير". وأضافوا: "نتنياهو جعلنا نترجى الرئيس ترامب لإنجاز صفقةٍ ووقف الحرب".