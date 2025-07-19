شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة مفاجئة.. القاهرة تسجل فى الظل 39 درجة بهذا التوقيت والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تغيرات مفاجأة فى درجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء المقبل، حيث تعاود درجات الحرارة فى الارتفاع مرة أخرى.

ومن المقرر أن ترتفع درجات الحرارة لتسجل مع نهاية الأسبوع 39 درجة عظمى فى الظل والمحسوسة تتجاوز الـ41 درجة، بينما تتجاوز درجات الحرارة المحسوسة على جنوب الصعيد 45 درجة.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 20 يوليو، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء نهارا، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع غدا، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (4:2) درجة، شبورة مائية من (8:4 صباحاً) على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية الوجه البحرى وغرب القاهرة ومدن القناه ووسط سيناء.

متوقع غدا نشاط رياح علي بعض شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح 45:30) كم/ س وارتفاع الأمواج (2.25:1.5)، واضطراب الملاحة البحرية علي البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 50:30) كم/س وارتفاع الأمواج (2.5:1.5) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 40 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 42 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 42 درجة.

الصغرى 28 درجة.