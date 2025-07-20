الارشيف / أخبار مصر

فئات تركب القطارات مجانا وأخرى بنصف الثمن.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - تقدم هيئة السكة الحديد تخفيضات كبيرة على تذاكر القطارات  وبعضها تقدم مجانا، وفي النقاط التالية نستعرض عددا من الفئات التي يمكنها الحصول على تخفيضات كبيرة وتذاكر مجانية:

الفئات المستفيدة من تخفيضات أو مجانية تذاكر القطارات:


- محارب قديم والمرافق (إن وُجد): خصم 75%.
- ضباط الجيش والشرطة: خصم 50%.
- طلبة الكليات والمعاهد العسكرية: خصم 50%.
- مصابو وأسر شهداء الشرطة: خصم 50%.
- ذوي الاحتياجات الخاصة: خصم 50%.
- مجموعات الشباب والرياضة: من 1 إلى 19 فردًا: خصم 50%، أكثر من 19 فردًا: خصم 66.6%.
- الهلال الأحمر والصليب الأحمر: خصم 50%.
- مصابو وأسر شهداء الثورة: خصم 50%.
- مرضى الأورام السرطانية: ركوب مجاني 100%.
- الأطفال الصم: ركوب مجاني 100%.
- الأطفال من 4 حتى 10 سنوات: خصم 50%.
- أصحاب المعاشات فوق الـ60 عامًا: خصم 50%.
- من تجاوز 70 عامًا: ركوب مجاني بالدرجات العادية.

