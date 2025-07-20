الارشيف / أخبار مصر

شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور"

0 نشر
0 تبليغ

  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 1/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 2/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 3/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 4/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 5/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 6/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 7/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 8/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 9/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 10/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 11/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 12/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 13/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 14/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 15/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 16/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 17/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 18/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 19/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 20/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 21/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 22/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 23/24
  • شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" 24/24

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت: أسماء نصار – تصوير: كريم عبد العزيز

السبت، 19 يوليو 2025 11:24 م

مع اقتراب موعد الافتتاح الرسمي الذى تشير التوقعات إلى أنه سيكون قبل نهاية العالم الحالى، تتأهب حديقة الحيوان بالجيزة لفتح أبوابها أمام الزوار، مقدمة تجربة غير مسبوقة تجمع بين عراقة الماضي وإشراقة المستقبل، حيث يدعو هذا التحول الكبير المصريين والعرب والعالم أجمع ليشهدوا هذا المشروع الوطنى الطموح.

لا تمثل حديقة الحيوان المطورة مجرد متنفس ترفيهي، بل هى منصة تعليمية وبيئية وثقافية فريدة من نوعها، حيث يهدف مشروع تطوير الحديقة إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عائلية عالمية.

بعد افتتاح الحديقة سيتمكن الزوار من الاستمتاع ببيئات محاكاة طبيعية للحيوانات، والتعرف على جهود الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، والمشاركة فى برامج تثقيفية وتفاعلية متنوعة.

من المتوقع أن يكون الافتتاح المرتقب حدثًا بارزًا يعيد لحديقة الحيوان مكانتها التاريخية كأحد أهم المعالم فى المنطقة، ويقدم إضافة نوعية للمشهد السياحي والثقافي في مصر.

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان بالجيزة تعد الأكبر من نوعها داخل المدن، وتبلغ مساحتها 112 فدانًا، وتضم نحو 3 آلاف شجرة ونباتات نادرة، فضلًا عن أكثر من 180 فصيلة من الثدييات والطيور والزواحف، وقد أُسست في عهد الخديوى إسماعيل كأول حديقة حيوان فى إفريقيا والشرق الأوسط، وثالث أقدم حديقة حيوان في العالم.

اعمال تطوير حديقة الحيوان (2)
اعمال تطوير حديقة الحيوان 

 

اعمال تطوير حديقة الحيوان (3)
اعمال تطوير حديقة الحيوان 

 

اعمال تطوير حديقة الحيوان (4)
اعمال تطوير حديقة الحيوان 

 

اعمال تطوير حديقة الحيوان (5)
اعمال تطوير حديقة الحيوان 

 

انشاءات جديدة
انشاءات جديدة

 

انشاءات داخل الحديقة
انشاءات داخل الحديقة

 

الخليج 365 يرصد اعمال التطوير
الخليج 365 يرصد اعمال التطوير

 

تجهيزات بالحديقة (1)
تجهيزات بالحديقة 

 

تجهيزات بالحديقة (2)
تجهيزات بالحديقة 

 

تجهيزات بالحديقة (3)
تجهيزات بالحديقة 

 

تجهيزات بالحديقة (4)
تجهيزات بالحديقة 

 

بحيرة بالحديقة (1)
بحيرة بالحديقة 

 

بحيرة بالحديقة (2)
بحيرة بالحديقة 

 

تجهيزات
تجهيزات

 

لمسات جديدة
لمسات جديدة

 

تطوير الحديقة يقترب من الانتهاء (5)
تطوير الحديقة يقترب من الانتهاء 

 

تطوير الحديقة يقترب من الانتهاء (6)
تطوير الحديقة يقترب من الانتهاء 

 

تطوير الحديقة يقترب من الانتهاء (1)
تطوير الحديقة يقترب من الانتهاء 

 

تطوير الحديقة يقترب من الانتهاء (2)
تطوير الحديقة يقترب من الانتهاء 

 

تطوير الحديقة يقترب من الانتهاء (3)
تطوير الحديقة يقترب من الانتهاء 

 

تطوير الحديقة يقترب من الانتهاء (4)
تطوير الحديقة يقترب من الانتهاء 

 

الحيونات
الحيونات

 

اعمال تطوير حديقة الحيوان (1)
اعمال تطوير حديقة الحيوان 


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements