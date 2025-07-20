شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تجهيزات وتطوير حديقة الحيوان بالجيزة تمهيدا لافتتاحها "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب موعد الافتتاح الرسمي الذى تشير التوقعات إلى أنه سيكون قبل نهاية العالم الحالى، تتأهب حديقة الحيوان بالجيزة لفتح أبوابها أمام الزوار، مقدمة تجربة غير مسبوقة تجمع بين عراقة الماضي وإشراقة المستقبل، حيث يدعو هذا التحول الكبير المصريين والعرب والعالم أجمع ليشهدوا هذا المشروع الوطنى الطموح.

لا تمثل حديقة الحيوان المطورة مجرد متنفس ترفيهي، بل هى منصة تعليمية وبيئية وثقافية فريدة من نوعها، حيث يهدف مشروع تطوير الحديقة إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عائلية عالمية.

بعد افتتاح الحديقة سيتمكن الزوار من الاستمتاع ببيئات محاكاة طبيعية للحيوانات، والتعرف على جهود الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، والمشاركة فى برامج تثقيفية وتفاعلية متنوعة.

من المتوقع أن يكون الافتتاح المرتقب حدثًا بارزًا يعيد لحديقة الحيوان مكانتها التاريخية كأحد أهم المعالم فى المنطقة، ويقدم إضافة نوعية للمشهد السياحي والثقافي في مصر.

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان بالجيزة تعد الأكبر من نوعها داخل المدن، وتبلغ مساحتها 112 فدانًا، وتضم نحو 3 آلاف شجرة ونباتات نادرة، فضلًا عن أكثر من 180 فصيلة من الثدييات والطيور والزواحف، وقد أُسست في عهد الخديوى إسماعيل كأول حديقة حيوان فى إفريقيا والشرق الأوسط، وثالث أقدم حديقة حيوان في العالم.



اعمال تطوير حديقة الحيوان



اعمال تطوير حديقة الحيوان



اعمال تطوير حديقة الحيوان



اعمال تطوير حديقة الحيوان



انشاءات جديدة



انشاءات داخل الحديقة



الخليج 365 يرصد اعمال التطوير



تجهيزات بالحديقة



تجهيزات بالحديقة



تجهيزات بالحديقة



تجهيزات بالحديقة



بحيرة بالحديقة



بحيرة بالحديقة



تجهيزات



لمسات جديدة



تطوير الحديقة يقترب من الانتهاء



تطوير الحديقة يقترب من الانتهاء



تطوير الحديقة يقترب من الانتهاء



تطوير الحديقة يقترب من الانتهاء



تطوير الحديقة يقترب من الانتهاء



تطوير الحديقة يقترب من الانتهاء



الحيونات



اعمال تطوير حديقة الحيوان



