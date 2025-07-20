شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد 684 ندوة علمية بعنوان "التسامح الفكري واجب شرعي".. الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الأوقاف يوم الاثنين القادم الموافق 21 من يوليو 2025 م، عدد (684) ندوة علمية على مستوى الجمهورية، تُعقد بعد صلاة المغرب، تحت عنوان:

"التسامح الفكري واجب شرعي.. احترام الرأي الآخر وتقبل الاختلاف نموذجًا"، وذلك في إطار جهود الوزارة؛ لنشر الفكر المستنير، وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش واحترام التنوع.

وتأتي هذه الندوات ضمن البرنامج الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تنفذه وزارة الأوقاف في مختلف محافظات الجمهورية، سعيًا إلى مواجهة الفكر المتشدد، وتأكيد أن التسامح وقبول الآخر من أصول الشريعة الإسلامية، ومقاصدها العليا في تحقيق السلم المجتمعي والارتقاء الإنساني.

ويشارك في هذه الندوات نخبة من كبار علماء الوزارة وأئمتها المتميزين، حيث تُعقد بالمساجد الكبرى والمراكز الثقافية الإسلامية، في إطار تكثيف الخطاب الديني المستنير والتفاعل مع القضايا المجتمعية المعاصرة.