شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الزراعية" ينفذ 1750 نشاطا إرشاديا استفاد منها 43 ألف مزارع ومهندس والان مع تفاصيل الخبر

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية حصاد أنشطة مبادرة تفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، والتي شهدت تنفيذ 1750 نشاطاً إرشادياً وتدريبياً متنوعاً، استفاد منها نحو 43300 مزارع ومهندس زراعي في نطاق 304 مراكز إرشادية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور ياسر الحيمري، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي والمنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف الجهود الإرشادية لدعم تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي، ومواصلة تقديم الدعم الفني للمزارعين.

وأشار الحيمري، إلى أن تلك الأنشطة جاءت في إطار الاستفادة من الكوادر البحثية المتخصصة في كل مجالات الإنتاج الزراعي، وحرص مركز البحوث الزراعية على تعزيز التواصل المستمر وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في جميع المحافظات، لافتا إلى أنه تم التنسيق والتكامل في كل الأنشطة الإرشادية التي تقدمها المعاهد والمعامل البحثية التابعة للمركز، بهدف تقديم خدمة إرشادية ذات جودة وفعالية عالية للنهوض بكافة مجالات الإنتاج الزراعي.

ولفت مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، إلى أن الأنشطة المكثفة التي نُفذت بالتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات، تضمنت ندوات إرشادية وتدريبية، وحلقات نقاشية، وزيارات حقلية، وأن هذه الأنشطة شملت مختلف المحاصيل الحقلية مثل القطن والأرز والذرة الشامية والرفيعة والسمسم وعباد الشمس وفول الصويا وقصب السكر، بالإضافة إلى العديد من الحاصلات البستانية كالموالح والعنب والمانجو والموز ونخيل البلح، والنباتات الطبية والعطرية، ومحاصيل الخضر الصيفية. كما امتدت الأنشطة لتشمل الإنتاج الحيواني والداجني.

وقال إن هذه الأنشطة استهدفت أيضا التعرف على الاحتياجات الإرشادية للمزارعين وتوعيتهم بالتوصيات الفنية اللازمة والممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بمختلف هذه المحاصيل كماً ونوعاً، مشيرا إلى أنها تضمنت سبل المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض والحشائش، وترشيد استخدام مياه الري والاستفادة القصوى من وحدتي الأرض والمياه، كذلك تم التركيز أيضا على التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مختلف المحاصيل وسبل حماية النباتات والإنتاج الحيواني والداجني من الارتفاعات الحادة في درجات الحرارة والحد من آثارها السلبية.

وتابع أن الأنشطة شملت كذلك المرور والمعاينة الحقلية للتأكد من خلو المحاصيل من الحشائش والإصابات المرضية أو الحشرية، وتوجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين فيما يتعلق بالعمليات الزراعية الجارية في هذا التوقيت، لافتا إلى أن جهود المبادرة لم تقتصر على الإنتاج النباتي، بل امتدت لتوعية المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، وطرق التربية السليمة والتغذية الصحية للحيوان، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وسبل الوقاية منها، بالإضافة إلى تقديم بعض التحصينات والرعاية.

وأوضح أن الأنشطة الإرشادية تضمنت أيضاً ندوات مخصصة لتدوير المخلفات الزراعية للحفاظ على البيئة وتحقيق أقصى استفادة من الإنتاج الزراعي. كما خُصص عدد من الندوات في كل مركز إرشادي لمجالات التصنيع الغذائي، والثقافة السكانية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة والشباب الريفي.

وقال إنه قد شارك في تنفيذ فعاليات هذه الأنشطة نحو 1050 باحثاً وخبيراً من التخصصات المختلفة بمركز البحوث الزراعية، بما في ذلك معاهد الإرشاد الزراعي، المحاصيل الحقلية، البساتين، القطن، وقاية النباتات وأمراض النباتات، الاقتصاد الزراعي، الإنتاج الحيواني، صحة الحيوان، الهندسة الزراعية، الأراضي والمياه والبيئة، تكنولوجيا الأغذية، المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، المعمل المركزي للزراعة العضوية، وبحوث الحشائش. بالإضافة إلى المهندسين الزراعيين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات.

يذكر أن مبادرة مركز البحوث الزراعية "لتفعيل دور المراكز الإرشادية الزراعية" تهدف إلى تحسين وتفعيل دور هذه المراكز في تقديم الخدمات الإرشادية الزراعية، من خلال استغلال البنية الأساسية والتجهيزات المتاحة بها وتزويدها بالخبراء والفنيين من الباحثين في مختلف المجالات الزراعية، بهدف تقديم خدمة إرشادية متكاملة ومتميزة في نطاق كل مركز إرشادي، عبر تحديد الاحتياجات الإرشادية والتدريبية للمزارعين، والوقوف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، وتزويدهم بالتوصيات الفنية اللازمة، وتوعيتهم بالممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بالإنتاج الزراعي كماً ونوعاً، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي المنشود، والاستغلال الأمثل لوحدتي الأرض والمياه وكافة مدخلات الإنتاج الزراعي للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة.

وتهدف المبادرة إلى دمج المزارعين في أنشطة الإرشاد الرقمي لتيسير الوصول إلى المعلومات والتوصيات الفنية في كافة مجالات الإنتاج الزراعي، وتحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف التنظيمات الزراعية في نطاق كل مركز إرشادي، مما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات الزراعية المقدمة لصغار المزارعين، ويسهم في تحسين مستوى دخل المزارعين والنهوض بمستوى المعيشة في الريف المصري بشكل عام، وهو ما يتوافق مع أهداف المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".