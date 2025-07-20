شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تصدر العدد الثامن من مجلة "ضمير الوطن" والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية العدد الثامن من مجلة ضمير الوطن، وهي أول دورية أكاديمية متخصصة في شئون منع ومكافحة الفساد والتوعية المجتمعية بمخاطره، ويتم إصدار أعدادها نصف سنويًا باللغات العربية، الإنجليزية والفرنسية.

يتضمن العدد الثامن مجموعة من المقالات التي تناقش مواجهة الزيف المعلوماتي والمُحتوى المُضلل، التحول المعرفي والتعليم المصري، كيفية محاربة الفساد في عصر الذكاء الاصطناعي مع استعراض تطور دور تنمية الموارد البشرية في الأجهزة والهيئات الرقابية.



العدد الثامن